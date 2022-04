TC TSV Burgdorf: Schnupper-Tennis

Burgdorf : Tennisclub TSV Burgdorf |

Sie möchten Tennisspielen lernen oder wieder in den Tennissport einsteigen,

dies ist natürlich jederzeit bei uns möglich:

















Schnupper-Tennis

beim TC TSV Burgdorf



Termine am:

30.04.,

07.05., 14.05., 21.05.,

11.06. und 18.06.

jeweils um 10 und um 11 Uhr

Anmeldung bitte unter 0151-40440937



Leihschläger sind vorhanden.

Schlüpft in eure Sportkleidung und spielt mit uns Tennis.

Wir freuen uns auf Euch!



Tennisclub TSV Burgdorf, Tennisweg 1, Burgdorf





Tennis-Schnupperkurse für Minis



Wir bieten euch ab einem Alter von 4-5 Jahren einen spielerischen Einstieg in den Tennissport. Der Spaß steht an erster Stelle. Spielerisch erlernen und festigen die Kleinen die Grundbewegungsarten, Hüpfen und Balancieren auf einem Bein und die Hand-Fuß-Koordination.



Dabei gewinnen sie Geschicklichkeit, Konzentration und Ausdauer. Bereits nach kurzer Zeit sind die Kinder in der Lage, die Bälle mit dem Tennisschläger anzunehmen und über das Kindernetz zurückzuspielen.



Ziel: Spaß und Freude am Tennis, Tennisspiel für Kinder im Kleinfeld oder Midcourt Leihschläger vorhanden (Schnuppertennis ist kostenlos)



Kursort: Tennisclub TSV Burgdorf, Tennisweg 1, Burgdorf



Jedes Neumitglied bezahlt im 1. Jahr 50% des Jahresbeitrags, unabhängig vom Eintrittsdatum und braucht auch keine Arbeitsstunden ableisten.



Weitere Infos und Anmeldung bei:



Sabine Pötsch (Jugendteam) Tel. 05136-971906 Mail: tsv-tennis-jugend@webde