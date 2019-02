TC TSV Burgdorf: Jahreshauptversammlung

Burgdorf : Gasthaus Haase |

"Termin für alle Tennis-Club-Mitglieder"



Mitgliederversammlung am



Donnerstag, dem 07.03.2019 um 19:00 Uhr



Zur ordentlichen Mitgliederversammlung lädt unser Vorsitzender Dagobert Strecker alle Club-Mitglieder ein.







Club-Mitglieder haben hier die Gelegenheit, Interessantes aus dem Club-Leben des letzten Jahres zu erfahren.

Was hat sich sportlich abgespielt?

Wie ist es um unsere Anlage bestellt?

Wie sehen unsere Finanzen aus?

Welche Investitionen müssen getätigt werden?

Was ist im nächsten Jahr geplant?

Zu diesen und ähnlichen Fragen wird der Vorstand Rede und Antwort stehen.



Das sollte alle schon interessieren, wie das mit unserem Verein so läuft! Oder?



Wir bereiten eine Foto-Präsentation für euch vor und würden uns freuen, wenn viele Mitglieder an der JHV teilnehmen würden!



Dann also, nichts wie hin:



Donnerstag, 07.03.2019 um 19:00 Uhr ins Gasthaus Haase.



Viele Grüße

euer Vorstand



Tennisclub TSV Burgdorf

1. Vorsitzender Dagobert Strecker, Wilhelm-Henze-Weg 18, 31303 Burgdorf



Einladung zur



Jahreshauptversammlung am Donnerstag, dem 7. März 2019 um 19.00 Uhr

in der Gaststätte Haase in Ahrbeck



Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der JHV 2018

4. Berichte:



des 1. Vorsitzenden

der Sportwarte

der Jugendwarte

der Breitensportwarte

der Kassenwarte

der Techn. Warte



5. Entlastung des Vorstandes

6. Grußwort des Vertreters der TSV Burgdorf

7. Haushaltsvoranschlag 2019

8. Vorschau auf das Jahr 2019

9. Vorstandswahlen

10. Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Anträge

11. Verschiedenes und Anregungen



Zu TOP 9 möchte ich darauf hinweisen, dass der langjährige 2. Vorsitzende Horst Grah angekündigt hat, nicht wieder zur Verfügung zu stehen. Wir suchen also einen Nachfolger für ihn und auch einen 2. Techn. Wart. Anfragen beantworten Horst Grah und ich.



* Anträge zu TOP 10 müssen drei Tage vor Beginn der Sitzung beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden

Telefon 05136 976002, E-Mail: dagobert-tc-strecker@web.de