TC Grün-Gelb Burgdorf startet in die Freiluft-Saison 2017

Burgdorf : Tennis-Club Grün-Gelb Burgdorf |Vor dem Start in die Freiluft-Saison freute sich der Tennis-Nachwuchs über ein abwechslungsreiches Programm beim Schnupper-Tennis in der Sporthalle der Gudrun-Pausewang-Schule. Unter Anleitung von Heike Andre und Nils Franke lernten die Kinder in einem dreitägigen Kurs in spielerischer Form den Umgang mit dem Racket. Zum Abschluss gab es schon erstaunliche Leistungen in Vergleichs-Matches.Den Start in die neue Saison bestreitet ebenfalls der Tennis-Nachwuchs. Bereits am Freitag, dem 28. April, spielen die Jüngsten gegen Großburgwedel und die C-Junioren treffen im Lokalderby auf die TSV Burgdorf.

Am Sonntag, 30 April, beginnt für alle Mitglieder die Freiluftsaison mit dem traditionellen Kuddel-Muddel-Turnier. Der Start ist um 11 Uhr. Anmeldungen bei Petra Rohles: rohles@arcor.de oder Eintrag in die Meldeliste am Clubhaus.

Ab 13 Uhr sind Gäste herzlich willkommen zum Tennis schnuppern, das kostenlos unter Anleitung angeboten wird. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Schläger und Bälle werden gestellt.Weitere Termine zum kostenlosen Schnuppern sind samstags, 6. und 13. Mai jeweils von 10 bis 12 Uhr.Beim Saisonstart am Sonntag ist natürlich wie immer für das leibliche Wohl gesorgt.

Ein Jugendturnier am Maifeiertag komplettiert den Saisonauftakt beim TC Grün-Gelb. Anmeldungen für dieses Turnier nimmt Jugendwartin Hilda Scholz-Rostock – Telefon 05136/86698 – entgegen.