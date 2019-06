Sportanlage Berliner Ring Burgdorf... Geduld !

Nach weiterer in Augenscheinnahme:

Da ist noch viel zu tun .. ! Frage:

Warum wird da nicht weitergearbeitet, sind doch Schulferien!







Bei eine Besichtigung konnte festgestellt wrden, das da doch noch mehr Arbeit nötig ist , als der erste Augenschein , aus größerer Entfernung ausdrückte.z.B. Die Weitsprung Anlage auch die Dreisprung Anlage, sowie die Stabhochsprung Anlage sind nur zum Teil Fertig , die Stabhochsprung Anlage .. man sieht wo sie hin soll, der Einstichkasten ist übersprüht worden und fast unkenntlich gemacht..... !So wie alles bisher hinterlassen wurde, läßt darauf schließen das da kein erfahrener Betrieb tätig war.Peinlich, wenn in 1 Jahr schon alles wieder auseinader ffele., zudem wurden am Außenrad der Tartanbahn, dort die Regenrinne, noch nicht abgedeckt .Nun, wer gehofft hatte, das man Ende Juno dort bereits trainieren könnte, muss enttäuscht sein. Seit 3 Tagen ist dort Niemand mehr tätig gewesen. Warum wird eigentlich nicht weiter gearbeitet ? Um alles Fertig zu stellen ?