Spaß und Freude am Tennisspiel bietet der Tennisclub TSV Burgdorf in der Weststadt



Der Tennisclub TSV Burgdorf startet seine Tennissaison auf der Tennisanlage im Tennisweg in Burgdorf am 24./25.04.2021.

Dazu lädt er zu einem kostenlosen Schnuppertennis ein.



Wegen der aktuellen Situation ist z.Zt. nur Einzeltraining möglich, daher bitten wir um telefonische Anmeldung (0151-40440937)

für ein ½ stündiges Schnuppertraining. An den darauffolgenden Wochenenden geht es je nach Coronalage weiter.



Leihschläger sind vorhanden. Jedes Neumitglied bezahlt im 1. Jahr 50% des Jahresbeitrags, unabhängig vom Eintrittsdatum und braucht auch keine Arbeitsstunden ableisten.

Schlüpft also in eure Sportkleidung und spielt mit qualifizierten Trainern Tennis.

Der TC TSV Burgdorf freut sich auf Euch!



Zusätzlich bietet der TC TSV Burgdorf Tennis-Kurse für Minis im Alter von 4-6 Jahren an.



Der Tennisclub will Kindern ab einem Alter von 4 Jahren einen spielerischen Einstieg in den Tennissport bieten. Der Spaß steht an erster Stelle. Spielerisch erlernen und festigen die Kleinen die Grundbewegungsarten, Hüpfen und Balancieren auf einem Bein und die Hand-Fuß-Koordination.

Dabei gewinnen sie Geschicklichkeit, Konzentration und Ausdauer. Bereits nach kurzer Zeit sind die Kinder in der Lage, die Bälle mit dem Tennisschläger anzunehmen und über das Kindernetz zurückzuspielen.



Kursort: Tennisclub TSV Burgdorf, Tennisweg 1, Burgdorf

Kurstag: Freitags (Start am 30.04.)

Kurszeit: 17 bis 17.30 Uhr und 17.30 bis 18 Uhr nach telefonischer Anmeldung bei der Jugendwartin Sabine Pötsch (0151-40440937)

Kursgebühr: 5,-/halbe Stunde (später in einer Gruppe pro Stunde: 5,-€/Kind)



