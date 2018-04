Saisoneröffnung beim TVGG Ramlingen-Ehlershausen

Die Mitglieder können schon am 21. April ab 14:00 Uhr beim traditionellen Kuddel-Muddel-Turnier ihre Frühform überprüfen, wie immer soll der Spaß im Vordergrund stehen und für das leibliche Wohl wird gesorgt!Der Tennisverein bietet allen Interessierten, ob jung oder alt, die Gelegenheit, den Verein kennenzulernen. Es besteht die Möglichkeit, am Schnuppertennis teilzunehmen und im Rahmen der Tombola den Hauptpreis, eine kostenlose Mitgliedschaft zu gewinnen. Weitere attraktive Preise warten auf die Gewinner und natürlich ist auch für das leibliche Wohl den ganzen Tag über gesorgt!Der Verein freut sich auf viele Besucher an diesem Tag!!