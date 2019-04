Saisoneröffnung 2019 beim TVGG Ramlingen-Ehlershausen

Traditionell können die Mitglieder schon am Vortag beim Kuddel-Muddel-Saisoneröffnungsturnier ihre Frühform überprüfen, wie immer soll der Spaß im Vordergrund stehen und es wird angegrillt!Der Tennisverein bietet am Tag der offenen Tür allen Interessierten, ob jung oder alt, die Gelegenheit, den Verein kennenzulernen. Es besteht die Möglichkeit, am Schnuppertennis teilzunehmen und im Rahmen der Tombola werden viele attraktive Preise verlost. Besonderes Highlight: An diesem Tag können Neumitglieder für 50% des Jahresbeitrages im ersten Jahr eintreten. Wie immer gibt es den ganzen Tag Getränke, Kuchen und diverse Köstlichkeiten vom Grill.Der Verein freut sich auf viele Besucher an diesem Tag!!