Rettungsschwimmausbildung bei der DLRG Burgdorf

Burgdorf : Hallenfreibad Burgdorf |

Ab Montag, den 21.02.2022, führt die DLRG Burgdorf wieder eine Rettungsschwimmausbildung durch, bei der die Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und Silber erworben werden können. Mindestalter für den Erwerb des Abzeichens in Bronze ist 12 und für Silber 14 Jahre.

Der Lehrgang besteht voraussichtlich aus acht praktischen Ausbildungseinheiten, die montags im Burgdorfer Hallenbad durchgeführt werden. Zusätzlich findet am Samstag, den 02.04.2022, noch ein theoretischer Teil statt.

Voraussetzung für die Teilnahme ist u.a. das Vorliegen einer maximal zwei Jahre alten Erste-Hilfe-Ausbildung. Es gilt zudem die 2-G-Plus-Regel.

Eine Anmeldung ist bis zum 20.02.2022 und nur online unter

www.burgdorf.dlrg.de/schwimmen-und-retten/rettungsschwimmausbildung möglich. Dort können auch weitere Details zur Ausbildung nachgelesen werden.

Treffpunkt zur ersten Ausbildungseinheit ist am 21.02.2022, 19.00 Uhr, der Eingangsbereich des Burgdorfer Hallenbades.