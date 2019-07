Mit 71 „ Fit wie ein Turnschuh (Spruch)!“

55 Jahre Erfahrung in sportlichenBewegungen, sehr viele Art!

Hier sein bestes Ergebnis darin

Wenn einer was erzählen kann, dann der Heute 71 jährige Burgdorfer Jürgen Rudert. Der Ex –Bundespolizist wirkt für viele wie ein 50 jähriger, in seinen Bewegungen, in seiner Kraft und Ausdauer und, in seiner technischen Ausführung der Sportdisziplinen, ja sogar an 50/55er Leistungen kommt er noch heran. Wie geht das ohne Technische Geräte?Überall werden jetzt wieder Werbesprüche für den Verkauf von Technischem Gerät zum Fitness Erhalt angeboten, „ da kann ich nur Lachen , sagt dazu Jürgen Rudert.Mit technischem Gerät allein ist diese Fitness die ich mir erhalten habe, gar nicht zu erreichen , schon lange nicht in der Qualität, so der mittlerweile 14 malige Deutsche Seniorenmeister im Stabhochsprung der Altersklassen M50- M55 -M60- M65- M70 !Vorab muss oder sollte man Wissen, das Jürgen Rudert bereits mit noch 15 Jahren bei einer Deutschen Jugend Wasserballmeisterschaft, die damals in Würzburg stattgefunden hatte, als einer der Jüngsten Spieler der Meisterschaft, für den Niedersächsischen Schwimmverband, eingesetzt war . Das war 1964 !Lange her und doch stark in der Erinnerung!Fast genau 55 Jahre ist das jetzt her!Das er auch im Schwimmen seine Klasse hatte zeigte er bei vielen Meisterschaften über 50m und 100 m Kraul und Brustschwimmen. Diese Form der Fortbewegung behielt er bis Ende 1990 bei, wobei hier schwerpunktmäßig die Strecke 400 m und 300 m Freistil von Bedeutung war, denn diese Schwimmstrecken waren für einen Berufsbezogenen Mehrkampf wichtig, dem Polizei- Fünfkampf : Kugelstoßen/ 300 m Schwimmen, Weitsprung, Duellschießen auf Klappscheiben einhändig und dem „wahnsinnigen „ 3000m Crosslauf.Diese Sportart war von 1975 bis Ende 1989 (Wende/Grenzöffnung) eine von mehreren Mehrkämpfen denen er sich, 14 Jahre, lang stellt. Bereits hier stellt man fest das sich dort , im Sport , ein sehr vielseitiger Mann präsentierte, der zudem Enormes technischen Können, an den Tag legte, was er sich, in harter, langwieriger Zeit, antrainiert hatte.Mit 31 Jahren also 1981, absolviert er ein kleines Studium: 240 Std. Lehrgang, um dann als Sportausbilder- Polizei zu gelten, was von DSB auch als Übungsleiter- Leistungssport Anerkennung fand.In der Zeit 1981 bis 89 nahm er, mehr als Dreihundertmal , bei den Polizeibeamten, das Sportabzeichen ab.Von 1983 bis 1989 kam , zu diesem Polizei Fünfkampf, dann auch noch der Leichtathletik Fünfkampf, den es auch bei Deutschen Polizeimeisterschaften gab, wie in den Leichtathletikverbänden.Weitsprung 6,88m , Speerwurf 48,64 m , 200 m Sprint 23,87 sec, Diskus 33,60 m und 1500 m Lauf 4;28,84 sec ! Da war er bereits 33 Jahre.Zwischendurch trainiert er auch mal längere Zeit , für die Teilnahme Deutschen Crosslauf Meisterschaften und startete bei den Norddeutschen in Berlin und 14 Tage später bei den Deutschen Meisterschaften in Hagen /Westfalen.Von 1994 an widmete er sich , im Privaten Bereich dem Erlernen der Stabhochsprung Technik, Sein Lehrer : Werner Riediger (Gymnasium Elze)Er schaffte nach 6 Monate , fast,nach intensivem Training in der Trainingsgruppe von Werner Riediger ( wo 4 NLV- Kaderathleten trainiert wurden , u.a. Raphael Riediger, (mir 15 schon 4,40 m ) die Teilnahme an den Männer -Hallenmeisterschaften in Hannover und glänzte im Alter von 46 Jahren mit dem Stab, mit seiner Anfangshöhe von 3,60 m, die er, technisch Perfekt, auf Anhieb ,mit gut 30 cm Überhöhung, sicher übersprang, dann 3,70m aus lies. Was ein Fahler war, und bei 3,80 m dann aus dem Rhythmus gekommen war und 3 Fehlversuche hatte, das war eine wichtige Erfahrung.Nun 1994 machte er auch, in Hannover, die Trainer B - Lizenz (Sprint/ Sprung). Diese Lizenz ist bis Heute gültig und, bis vor kurzem, arbeitete er damit auch bei SG Misburg, als Trainer erfolgreich.Nun damit nicht genug, erwähnenswert ist, das Jürgen Rudert mal in den Wurf -Fünfkampf den Senioren, schnupperte, als da schon Ende 60er und diesen Wettkampf gut überstand gegen die Großen und kräftigen Werfer , die das jedes Jahr taten. Hier startete er 4 mal in Folge bei der Sen DM in Zella Mahlis.Das gefiel ihm also auch , er war mit seine Ausgeglichenheit bei ´Gewichtwurf, Hammerwurf, Diskuswurf / Speerwurf und Kugelstoß, als Kleiner Mensch (1,72m) respektiert.Tja , schauen wir also einmal in diese Übersicht, das sollte man nicht erstaunt sein, wenn dieser Mensch jetzt Ratschläge gibt , wie man und was man tun muss , im Alter über 45 Jahren , um mit 71 Jahren noch immer sehr Fit zu sein, ohne Technische Geräte.Das dabei auch die Erholung nicht zu Kurz kommt , zeigt er bei seinen Harz/-Brocken- Wanderungen , die teils wirklich zur Erholung diesen , andererseits jedoch, für ihn, zu einer Herausforderung werden können ,wenn er , wie z. b. mir 69 Jahren , den Ilsestein (Ilse/Harz), von der Südwestseite her ersteigt( wie im Hochgebirge, jedoch ohne Seil und Haken).Also ein rundherum Fitter Mensch, von dem viele Sportfreund Rat bekommen, wenn es notwendig erscheint und diesen Rat auch annehmen.Heute :Jürgen Rudert hat sich einem neuen Sportverein angeschlossen , bei dem er seine Sportkarriere ausklingen lassen möchte ,dem Heidmühler FC(Schortens/ Nähe Wilhelmshaven.)Also wer Hilfe sucht , was er tun kann um wieder Fit zu werden und,Rat sucht wie er noch Fitter werden kann, Sollte sich ruhig an ihn wenden.Schade ist , das ein solcher Sportsmann nun zum Ende des Saison sich nicht mehr als Trainer betätigen will.Möglicherweise kann da ein gutes, angemessenes Honorar helfen , ihm doch noch mal für 3 -5 Jahre umzustimmen?