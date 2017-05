Landesmeisterschaft und Deutschland-Cup im 3D Bogenschießen 2017 des NSSV „Der SV Ehlershausen (SVE) im Freudentaumel“.

Am 20./21.05.2017 hat der SC Wietzenbruch/Celle die Landesmeisterschaft des NSSV und den Deutschland- Cup im 3D Bogenschießen ausgerichtet. Unter ca. 150 Bogenschützen aus ganz Deutschland stellte der SVE mit 13 Teilnehmern das größte Kontingent. Nach der Gerätekontrolle marschierten die Mannschaften bei perfektem Wetter in den 47ha großen Parcours.Aus der Ferne hörte man fröhliche Unterhaltungen und immer wieder das wohlige „Plopp“ wenn das Ziel getroffen wurde. Stets dabei: Die Kampfrichter in ihren knallroten Jacken. Sonntag Nachmittag standen alle Sieger fest und die Ehlershausener hatten gezeigt, dass sie nicht nur Masse sondern auch Klasse haben. So konnte einiges an Pokalen, Medaillen und Urkunden für die Heimfahrt verstaut werden. An zwei Tagen je 6 Stunden unterwegs war schon sportlich.Ein großer Dank und Lob gilt den Celler Ausrichtern und den ehrenamtlichen Kampfrichtern! Diese haben wieder Großartiges vollbracht.Ergebnisse der Landesmeisterschaft 3D:EinzelHilde Jädick 2. Platz Blankbogen DamenClaudia Alberts 4. Platz Blankbogen DamenNina Alberts 3. Platz Blankbogen SchülerSusanne Wecken 1. Platz Instinktivbogen DamenStefan Jorrens 2. Platz trad. Langbogen HerrenWerner Giesecke 4. Platz trad. Langbogen HerrenMannschaftSVE II 2. Platz (Helmut Kowald, Stefan Jorrens, Christina Sparenberg)SVE I 3. Platz (Hilde Jädick, Werner Giesecke, Friedrich Sparenberg)Ergebnisse des Deutschland-Cups 3D:EinzelHilde Jädick 2. Platz Blankbogen DamenClaudia Alberts 4. Platz Blankbogen DamenNina Alberts 1. Platz Blankbogen SchülerStefan Jorrens 2. Platz trad. Langbogen HerrenWerner Giesecke 4. Platz trad. Langbogen HerrenWenn jemand fragt, warum wir so gut sind sagen wir: „Ich treffe nur, weil ich zu faul zum suchen bin...“Text: Hilde JädickBild: Eckard Frerichs, NSSV