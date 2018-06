Kreiskönig 2018 Reinhard aus Lehrte und Kreiskönigin Bianca aus Isernhagen HB

Burgdorf : Schützenplatz |

Kreiskönigsschießen 2018 in Burgdorf

Kreiskönig Reinhard aus Lehrte und Kreiskönigin Bianca aus Isernhagen HBKreiskönigsschießen vom Kreisschützenverband in Burgdorf am 23. Juni 2018Traditionell wurden die Kreiskönige/-Innen vom Kreisschützenverband Burgdorf (KSV) am 23.06.2018, Schützenfest-Samstag, während des Stadt-Schützenfestes Burgdorf, ermittelt. Insgesamt 146 Schützinnen und Schützen kämpften um die Kreiskönigstitel. Eine erfreuliche Steigerung der Teilnehmerzahl zu den vergangenen Jahren.In diesem Jahr kann die Burgdorfer Schützengesellschaft von 1593 e.V. stolz auf das 425-jährige Jubiläum blicken. Das Festzelt war zur Proklamation der Majestäten gut besucht.Der 1. Vorsitzende der Schützengesellschaft Burgdorf, Jörg Hoppe, begrüßte Michael Dette, stellvertretender Regionspräsident, und Alfred Baxmann (Bürgermeister der Stadt Burgdorf), Axel Düker (Bürgermeister der Stadt Burgwedel) und Jürgen Riesch (Kautschuktechnik Riesch) sowie alle Gäste beim gemeinsamen Essen im Festzelt.In seiner Ansprache betonte er das 425-jährige Jubiläum, den Rang und Wert des Schützenfestes im Vergleich zum Fußball, wenngleich auch die WM stattfindet. Eine neue Kreisjugendkette konnte durch einen großzügigen Sponsor angeschafft werden. Einen herzlichen Dank dafür und auch an alle anderen Unterstützer und Förderer des Schießsports.Im Anschluss hielten Michael Dette, stellvertretender Regionspräsident, und Alfred Baxmann (Bürgermeister der Stadt Burgdorf) sowie Werner Bösche (Präsident KSV Burgdorf), ihre festlichen Ansprachen. Baxmann wünschte den Schützen und Gästen ein lebendiges Fest und wies mit Lob darauf hin, das bereits 59 Mal das Kreiskönigsschießen in der Form stattfand. Bereits seit 1959 wird es konsequent ausgeführt. Auf die aktive Traditions- und Brauchtumspflege der Schützen des Altkreises Burgdorf wies er ganz besonders hin.Direkt im Anschluss führte Urs-Uwe Simanowski (2. Vors. Burgdorfer SG) die Proklamation der Stadtkönige durch.Mit großer Spannung wurden die Ergebnisse des Kreiskönigsschießens erwartet. Dann war große Augenblick war dann da: Die Auswertungen der Ergebnisse vom Kreiskönigsschießen 2018 lagen vor. W. Bösche und A. Baxmann verlasen die Ergebnisse und ein riesiger Jubel brach aus.Bürgerschützengesellschaft Lehrte (Ergebnis gesamt: 186,90)2. Michael Meyer, Schützenverein Ehlershausen (304,90)3. Thomas Fischer, Schützenverein Kleinburgwedel (317,90)Schützengesellschaft Isernhagen HB (Ergebnis gesamt 138,40)2. Gabriele Bode, Bürgerschützengesellschaft Lehrte (156,10)3. Daniela Zipper, Bürgerschützengesellschaft Lehrte (171,30)Schützenverein Immensen (Ergebnis 119,80)2. Jan-Niklas Laudage (136,70)3. Jan-Ole Mundt (169,70)Schützengesellschaft Isernhagen HB (Ergebnis gesamt 107,10)2. Maximilian Tietz, Schützenverein Isernhagen FB (157,10)3. Thea Leonie Overmann Schützenverein Altmerdingsen (205,10)In diesem Jahr unterstützte der Musik- und Fanfarenzug Lehrte musikalisch die Proklamation der Kreis- und Stadtkönige von Burgdorf unter der Leitung von Oliver Barkus. Der Applaus zeigte die große Zustimmung des Publikums.Text und Fotos: Ines Blume (Referendarin für Öffentlichkeitsarbeit KSV Burgdorf)