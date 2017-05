Königs- und Pokalschießen sowie Sommerfest beim SV Ehlershausen

Schießzeiten sind an Dienstagen und Freitagen von 19 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 11.06.2017 von 10 bis 14 Uhr.Mitglieder können auf folgende Titel und Trophäen schießen:König/Kinderkönig (10m Luft- bzw. Lichtpunktgewehr)Kleinkaliberkönig (50m KK)Pepe Pokal (10m Luftgewehr)Mitglieder in irgendeinem Verein oder Club in Ramlingen-Ehlershausen können ferner auf den Dorfpokal (10m Luftgewehr) schießen. Jede Mannschaft besteht aus 5 Teilnehmern. Jeder Verein bzw. Club kann bis zu 3 Mannschaften stellen.Alle Einwohner des Ortsteils Ramlingen-Ehlershausen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können schließlich auf den Bürgermeisterinnen-Pokal schießen.Nähere Informationen können den Ausschreibungen entnommen werden. Diese findet man in den Schaukästen bei Bähre, Volksbank und ehemaliger Sparkasse im Ortsteil Ehlershausen oder im Vereinsheim selbst.Am 01.07.2017 findet die Proklamation der Würdenträger statt im Rahmen des jährlichen Sommerfestes, mit dem sich der Schützenverein in die Sommerpause verabschiedet.