Jugendturnier des TVGG Ramlingen-Ehlershausen

Am 10. März fand die traditionelle Saisonvorbereitung der Kinder und Jugendlichen des Tennisvereines Grün-Gold Ramlingen-Ehlershausen statt. In diesem Jahr konnte das Jugenwartteam 17 Jugendspieler des Vereins aus 7 Mannschaften in der Tennishalle in Hülptingsen begrüßen.Auch in diesem Jahr haben die Eltern zahlreiche Kuchen, frisches Obst und natürlich Süßigkeiten gespendet, damit den Nachwuchsstars während der Einzel und Doppelbegegnungen nicht die Kraft ausgeht. Unsere jüngsten Kleinfeld-Kids wurden durch die Trainer Jens Kessel und Luca Berardinelli durch die Sportmotorik geführt und die ersten Tennismatches konnten absolviert werden. Viel Spaß hat allen Beteiligten das gemeinsame "Wett-Seilspringen" zu Beginn der Veranstaltung gemacht.Insgesamt werden im Sommer 9 Nachwuchsmannschaften am Punktpielbetrieb teilnehmen, das ist für den kleinen Verein in Ehlershausen wieder eine tolle Leistung und ist Ausdruck der tollen Jugendarbeit im Verein!Jetzt freuen sich alle auf den hoffentlich bald beginnenden Frühling und die Freiluftsaison!