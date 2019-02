In Misburg fehlen "Trainer" für DSA Training!

Seit 4 Jahren geht in Misburg die Leichtathletik immer mehr „den Bach runter!“

Viele Sportler haben der Leichtathletik in Misburg schon den Rücken gekehrt. Jetzt kriselt es auch beim Deutschen Sportabzeichen in Misburg !

In Misburg wurde der einzige „Trainer“ ((B - Lizenz)) entlassen, der in den letzten 3 Jahren dort gewesen war! Beim SG Misburg ist kein „Training“ für Sportabzeichen mehr vorgesehen, gem. dem Abteilungsleiter Leichtathletik, der zugleich Stützpunktleiter ist. Wie es aus den Kreisen des LSB heißt. (PS:Diese Aussagen, können schriftlich belegt werden !))Der Grund wird angegeben mit: „ Ärger in der letzten Zeit und Unstimmigkeiten mit Bewerbern, die Trainer für die einzelnen Disziplinen angefordert hatten. Diele: „ Wir setzen unsere Trainer(?) ( die gibt es gar nicht in der Leichtathletiksparte ) , also eine Desinformation!, für die Leichtathletik ein; wobei auch hier gar keine Trainer vorhanden sind( es sind alles Übungsleiter!) , in Misburg! In den letzten 4 Jahren(16/17/18/19 waren, plötzlich, insgesamt 2 Übungsleiter und 1 Trainer weg. Wer „Trainer“ rausschmeißt , weil dieser Kritik an der Abtlgs.-Fhrg. äußern, der darf sich nicht wundern, wenn bald keine Übungsleiter mehr in Misburg ist und schon lange kein Trainer!Ob weiterhin im Stützpunkt Misburg das Deutsche Sportabzeichen abgenommen wird, sollte der Interessent vorher Erfragen. Und ob der Niedergang der Leichtathletik aufgefangen werden kann… ?