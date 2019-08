Hannover 96 , 2. Bundesliga ( noch !)

Wiebereits vor Wochen berichtet,



wer sich nur Hinten reinstellt und abwartet, statt den Torerfolg zu suchen, mit allen Mitteln, der wird am Schluss nicht nur verlieren, sondern dann auch aus der 2. Bundesliga Absteigen.Die Begründung hatte ich bereits geliefert, doch bei Hannover will solche Fachkenntnis nicht sich zu Herzen nehmen, sondern spielt lustig so weiter wie bisher und wird scheitern.Nun , eben , in Karlsruhe wurde es so, wie ich es vorausgesagt hatte. Jetzt wieder Hinten drin stehen und dann passiert ein Fehler und man liegt zurück !Das wird die gesamte Saison so weitergehen , so dass auch die härtesten Fans, das Stadion meiden. Was letztlich zu Finanziellen Verlusten und am Schluss zum Abstieg und der Insolvenz von Hannover 96 führen wird.Mit ist unerklärlich, wie man solch einen Fußball spielt!Hat Slomka alles verlernt ? Oder sind die Spieler wirklich zu ´Schwach, insbesondere im technischen Sektor ?Es wird so kommen das die Rest Fans die Mannschaft auspfeifen im eigenen Stadion!Und in Karlsruhe gibt es eine Packung !