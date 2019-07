Ein Hannoverscher Verein hat Probleme mit der "Real-Darstellung !"

Es gibt einen Verein in Hannover, der offenbar etwas zu verbergen hat , der auf seiner Internetseite den Stand von vor 4 Jahren aufweist.



z.B.:

Leichtathletik-Vorstand ist neu besetzt worden,

Es gibt gar keine Senioren UE30 mehr, nach dem Jürgen Rudert den Verein verlassen hatte. Die 15 Sportler starke Gruppe, löste sich auf .Die Fotos die man sehen kann , sind Uralt.Von den gezeigten Sportler gibt es, mindestens, 13 nicht mehr dort!Doch sie sind immer noch präsent!Und zeigen die Vereinsstruktur aus den Jahren vor 2016. Heute ist 2019 !.Die Jugend, so wie auf dem Foto , von Jens Wagner , gibt es schon seit 4 Jahren nicht mehr, doch sie wird immer noch gezeigt!Derman zeigt , seit April 2019 , immer noch die Alte Struktur , mir Diele an der Spitze(( u.a.))!Also wer was Neues/ also aktuelles, von der Leichtathletiksparte lesen will , sollte Wissen, es gibt nichts Neues, angeblich!Obwohl sich extrem viel verändert hat, in den letzten 4 Jahren !Warum dieser Verein sich so darstellt wie vor 4 Jahren? Keine Ahnung, wovor hat man Angst?Man verbirgt das wahre Gesicht dieser Leichtathletiksparte!