Dritte Liga ruf : „Hannoooovvver …!“

Hannover hört den Ruf bereits......

Wer nicht in der Lage ist, ein Tor zu schießen, darf sich hinterher nicht wundern. Auch Mirko Slomka hat offenbar, was spielerische Elemente angeht, alles vergessen ?Harmonisches,. Schlitzohriges , Ideenreiches Angriffsziel , scheint Niemand zu wollen?Hauptsache keine Ball ins eigenen Haus bekommen. Damit kann man dann Aufsteigen?Hanebüchene Erkenntnis!Tja , dann kommen, eben, die Spezialisten, die Freistöße so Schießen können, weil sie eben das haben, was Hannovers Spielern fehlt , Klasse. Und so nutzt alles Mauern nix, ein Freistoß kann alles entscheiden. Also das Fazit: Saisonstart genauso wie der Abschied aus der 1. Liga, Tore , Hannover? , nicht vorgesehen. Man schleicht sich langsam „in die Braunschweiger Liga ! „Na ist ja auch nicht schlecht, dann gibt es mal wieder ein Derby mit Feuerwerkskörpern und Schlägereien mit den Braunschweiger Hooligans.Seit 3 Jahre konnte man das erkennen, 2 mal den Abstieg vorausgesagt, doch Niemand wollte was ändern, bei Hannover geht alles so weiter. Keine raffinierte Fitness, keine sichere Ballbehandlung, keine Tricks auf Lager, nur wenig genaues Passspiel und dann immer wieder die Alten Kamellen Albornuz , mit dem Hannover bereits 2 mal abgestiegen ist, doch er ist wieder um Kader. Warum? Weil man keine Klasse Leute hat, Stürner die nur dem Ball hinterher Rennen der aber unerreicht gespielt wird. Etc..pp.Nun, wer nichts Lernen will, sollte Aufhören, vom Favoriten Dasein zu Sprechen ( Interview Slomka ): Wer die Realitäten nicht zur Kenntnis nehmen will, stattdessen seine alten Gänge einlegt, kann keinen Erfolg haben.Eine Niederschmetterende Erkenntnis , die bereits seit 4 Jahren gilt bei Hannover.