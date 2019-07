Deutsche Senioren Wurf Fünfkampf Meisterschaft 2019 Zella Mehlis

Leichtathletik Senior Jürgen Rudert, Ex -Trainer SG Misburg), vor dem Comeback , 71 jähriger setzt seine, seit 55 Jahren schon andauernde, Karriere, wieder fort.





Gesundheitliche Probleme, seit Juli 2018, zwangen ihn schon, das Training erheblich zurück zu nehmen und er verlor damit seine Qualitäten, insbesondere in seiner Technik, von vielen Disziplinen. Horror war dann die Landesmeisterschaft im Leichtathletik Fünfkampf im September 2018, wo er sich nach dem Weitsprung eigentlich zum Abbrechen dieses Fünfkampfes entschließen wollte. Doch es kam noch nicht dazu, beim Speerwurf machten ihm seine Lendenwirbelschmerzen erneut zu schaffen und jeder konnte Sehen das dieser J. Rudert irgendein Problem hatte, denn der Durchweg 40 m Speerwerfer kam nur auf 34 m. Nun, er stand diesen quälenden Fünfkampf durch, eben auch die abschließenden 1500 m und wurde Landesmeister.Da traf er seinen Entschluss, keinerlei Meisterschaften mehr zu bestreiten und damit diese Karriere, mit diesem NLV- Titel im Fünfkampf zu beenden. Gesagt getan.Rudert sah man, bis Heute, bei keiner Kreis/- Bezirk/-, Landes/-.- Norddeutschen/- oder Deutschen Meistershaft , mehr, im Jahr 2019.Das Positive, seit gut 8 Wochen geht es Gesundheitlich ziemlich gut, der Körper hat sich offenbar erholt und er trainierte , aufbauend seither wieder auf dem Sportplatz , im Fitness Club und im Wald und er fühlt sich, von Woche zu , besser und , die Motivation ,einne Wettkampf zu bestreiten, sich mit Kollegen zu Messen, kam zurück und vor 8 Tage sprach er es in einem Gespräch an, ja, er erwägt am Meisterschaftssaisonende 2019- , mit der Teilnahme an der Deutschen Wurf-Fünfkampf Meisterschaft, zurück zu kommen.Seit 27.7.2019 ist das Comeback Wirklichkeit, Jürgen Rudert ist gemeldet bei diesen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Senioren für Niedersachsen .Kugelstoß- Diskuswurf- Speerwurf- Hammerwurf und Gewichtwurf sind die 5 Disziplinen, die zuletzt im Training schon wieder gut funktionierten.Nun, im Grunde ist er kein Werfer. Die sind oft 1,85 Groß, wiegen um die 115 bis 130 Kg und sind fast alles sehr kräftige Männer. Rudert hingegen ist nur 1,72 m Groß, 84 Kg schwer. Doch seine Qualität ist die Ausgeglichenheit in alles 5 Disziplinen.Diese Deutsche Meisterschaft im Wurf Fünfkampf, die wieder in Thüringen( Zella- Mehlis im Stadion „ Schöne Aussicht“) am 10.8. ausgerichtet wird, wird nun seine 6. Teilnahme werden und sein Ziel dabei, gut seine Trainingsergebnisse einzubringen , die ihn dann in den Bereich 5. -7. Rang, bringen könnten. Das wäre schon ein Erfolg.In Zella Mehlis startet er , nach zwischenzeitlichem Vereinswechsel, für den Heidmühler FC , der in Schortes /(Nähe Wilhelmshaven), angesiedelt ist.Als Landesmeister 2018 , in dieser Disziplin ist er sicher auch ein guter Vertreter Niedersachsens, in der Altersklasse M 70.