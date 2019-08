Deutsche Senioren Wurf -Fünfkampf Meisterschaft 2019

Der Burgdorfer war bester Niedersächsischer Vertreter !

Leichtathlet der Senioren, zeigt sich nach Platz 9, doch zufrieden

11 Monate ohne das spezielle Wurftraining, wird es auch für einen guten Techniker schwer, gegen die Elite in Deutschland, seiner Altersklasse M 70, gut auszusehen. Eine mehrfache Gewitterstörung mit Starkregen zwischen 22:03 und 3 Uhr, störten den wichtigen Schlaf.Wenn dann noch-- morgens um 8:30 Uhr-- der Wettkampf mit der Schnellkraft Disziplin Kugelstoßen beginnt, wird es um so schwerer.Den Spezialisten macht das weniger aus. Nun, der Wurf Tag begann für ihn mit 1 m unter Normalweite , nämlich 9,76m mit der 4 Kg Kugel; das war enttäuschend. Da er den Grund dafür kannte, nahm er es hin, zudem hatte er ja bis 10.8. 2019 , 11 Monate keinen Wettkampf gehabt. Beim Hammerwurf sah es ähnlich aus, anfang. Ungültiger Versuch, dann der Zweite, nur 19,45 m .. Uff ! ,im letzten Versuch dann die Überraschung ihm gelangen 28,49m und das war fast Bestleistung. Jetzt wurde der Körper offenbar langsam Wach und beweglicher.Das Wetter fing auch an deutlich besser zu werden, als gegen 8:30 uhr war, denn die Sonne kam heraus und es wurde trocken. Der WK setzte sich mit Speerwurf fort . 32,52 m waren gerade noch zufrieden stellend, da sich diese Weite als 4.Beste aller Werfer herausstellte. Beim Diskuswurf wurden es 31,57 m, mit dem 1 Kg Diskus. Für das Gewichtwerfen konnte er übehaupt nicht trainieren war verunsichert, das merkten sogar die Kampfrichter. Im 2. Versuch dann 12.11m mit dem 7,25 Kg schweren Gewicht, auch 1 m unter eigentlich Normalweite (wenn er trainierte!) . Damit war der Wurf Fünfkampf 2019, was Meisterschaften angeht, beendet. 3.165 Punkte brachte Platz 9, für seine Voraussetzungen ein respektables Ergebnis, obwohl seine Erwartung ca. 150 Punkte höher gelegen hatte, doch auch da wäre er nur auf Rang 8 gekommen.Die Besten 7 der DLV Bestenliste waren sowieso nicht erreichbar, um so erfreulich eigentlich, das Rudert alle 5 Disziplinen ganz gut hin bekommen hatte; unter diesen eigentlich widrigen Bedingungen.