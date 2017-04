Der Tennisverein Grün Gold Ramlingen-Ehlershausen startet in die Sommersaison!

Mitglieder unterschiedlicher Spielstärken, Erwachsene und Jugendliche wurden in mehreren Spielrunden in Doppel-Paarungen gelost und der Schläger wurde geschwungen. Natürlich stand hier der Spaß im Vordergrund und nach den Spielen diskutierten die Mitglieder ausführlich am Grill und an der Theke über die anstehenden Saisonziele. Das Motto: Gesund und mit viel Spaß bei hoffentlich ordentlichem Wetter die Sommersaison genießen!