Anzeige

Bei den zukünftigen Judo Profis zuschauen

Vielleicht hat der eine oder andere bereits mit dem Gedanken gespielt Judo auszuprobieren: Am Samstag findet in diesem Jahr die Bezirksmeisterschaft Judo U15 (m/w) in Burgdorf statt. Die 12 bis 14 -Jährigen werden um die Medaillenränge kämpfen und sich damit auch ein Fortkommen auf Landesebene sichern wollen.

Judo ist ein sehr umfassender Sport, bei dem sehr stark auf Werte wie Höflichkeit, Respekt, Wertschätzung und Mut gelegt wird. Außerdem macht es Spaß dabei zuzuschauen!



Nutzt die Gelegenheit bei der Bezirksmeisterschaft als Zuschauer dabei zu sein. Es gibt auch eine Cafeteria, die Würstchen, selbstgebackenen Kuchen und Getränke anbietet.



Sporthalle Gymnasium Burgdorf; Berliner Ring 27, 31303 Burgdorf

Ca. 10:00-14:00 Uhr

Eintritt kostenfrei



Die Bezirksmeisterschaft wird gemeinsam von Samurai Burgdorf und dem Turnverein Ehlershausen (TVE) organisiert und ausgerichtet.



www.samurai-burgdorf.de

www.turnverein-ehlershausen.de

Gefällt mir