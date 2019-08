Anzeige

2. Fußball Bundesliga; Hannover kämpft jetzt schon, um den Abstieg !

Wie bereits berichtet scheint Hannover 96 keinen Trainer gefunden zu haben...



der aus der Mannschaft eine Torhungrige Mannschaft formt, sondern eher umgekehrt, besser keinen rein kriegen ........... Uff,

das das ins Auge geht, sah man bereits bei 1. Spiel. So steigt man eben ab.

Jetzt geht es weiter, Hannover 96 ist nicht in der Lage den Gegner derart spielerisch auseinander zu nehmen , als ehemaliger 1.Ligist, das dieser Gegner dann Fehler macht und dann kann man Tore machen; --wenn man Stürmer hätte --die das dann könnten. Zur Zeit scheint das nicht der Fall zu sein.

Heute eine Niedelage mit 0:1 und es kribbelt schon stark.

Auch die sogenannten Fan werden dann auch deutlich weniger, statt 28.000 kämen beim nächsten Heimspiel wohl nur noch 14.000 kommen, denn mit Hannover kann man nichts mehr Erleben. Jämmerlich was aus diesem Fußballverein geworden ist .

2 Abstiege und nun kämpft man schon um den Nicht Abstieg in die Dritte Liga !



Na, is ja noch 40 min, vielleicht geht doch noch was ???

Ich denke , Nein !

