13 Monate leben auf dem Atlantik

Im Rahmen des Winterseglertreffs der Segelsparte des SSV-Schillerlage berichten Annette und Stefan Wendl in ihrem Vortrag über ihren über 1 Jahr dauernden Segeltörn.



Im Spurt zur Atlantikrunde. Sie besaßen vorher nie ein eigenes Schiff, begaben sich nach nur 10 Monaten Vorbereitungszeit mit ihren drei Kindern (Lasse 10, Neele 8 und Torge 6) auf eine 13-monatige Reise rund um den Nordatlantik und erlebten ein ganz besonderes Familiensabbatjahr auf der Segelyacht "Anne". Auf ihrer Reise entdeckten sie wunderschöne Ecken der Welt, u.A. Karibik, Bahamas, Azoren und berichten in ihrem Vortrag auch über die Tipps und Tricks einer Langfahrt mit Kindern und was diese so besonders macht.Wir bitten wir vor Ort um eine kleine Spende. Diese wird auf Wunsch der Anne-Crew für die Hilfe in den im September 2017 von Hurrikan „Irma“ stark gebeuteten Karibikstaaten verwendet.