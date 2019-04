1:0 geführt..........., 2 Min später : der Ausgleich !

2015/16 jedoch erst 7 Spieltage vor Ende. Jetzt , wie gesagt bereits " am 7. Spieltag !"!Und es kommt so !Ich hatte das auch genügend ,schriftlich, begründet.Ich sage auch Heute beretis voraus, das Hannover, wenn sie in der 2. Liga angekommen sind, nicht gleich wieder Aufsteigen werden. In dem Führungs System Hannover 96 Bundesliga sitzen zu viele , die Glaube sie hätten Ahnung, leider ist das nicht so !Warum das so ist wissen viele. Es bedarf 4 Jahre mit einem konzentrierten Neuaufbau einer Mannschaft,, die mit Spielern der Landesligen erstellt und ausgebildet werden müssen, die dann aber erst 15/16 Jahre alt sind. So dasz , ähnlich RB Leibzig, dann, als der Aufstieg geschafft war, eine ziemlich Junge, aber Technisch und Taktisch ( Psychisch und Physisch) gut geschulte Truppe waren. Und wie man Sehen kann..... Um die Championliga kämpfen, mit Erfolg.Dafür bedarf es , das Hannover Jemanden findet, der tatsächluich Talente erkennt, die das Niveau erreichen können; vor allem beidfüßig, eine perfekten, technischen Fußball spielen können. !