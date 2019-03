zu oft : " nicht drin, was daußen drauf ist....!"

Anders bei ERASCO, Diese Fotos sind die neuesten davon.. Es ist nicht drin was daußen drauf ist .Aber , wahrscheinlich,mhat ERASCO seine Preise seit geraumer Zeit auch erheblich verringert, nämlich um ca. 1,- Euro !Was nutzt es , wenn es nicht schmeckt ? Und was nutzt es, wenn nicht drin ist was drauf ist !