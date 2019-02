Wenn Häcker auf ihren PC zugreifen, Trotz Fireware... !!

Häcker bringen Bank- Iban durcheinander und das führt zu Score Inkasso Versuche!

Betrugsversuch in Verbindung mit Kauf bei eBAY!



Eines Tages kaufte ich bei Ebay, von dem dort angeschlossen Fa. , einen Handy Akku. Da ich bei Ebay kein Konto besasz nahm ich , für dieses eine mal, das dargestellt Gastkonto. Ich wollte zügig Bezahlen und schnell meine Ware bekommen. Die Ware kam schnell und ich war mit dieser auch zufrieden. Glaubte es wäre alles in Ordnung und schloß , gedanklich , damit ab.

Das bei diesem " Diel"auch Pay Pal mit im Boot war hatte ich eigentlich gar nicht registriert.Nach vielen Tagen erhielt ich plötzlich Post vom INFOSCORE Forderungsmangagement aus Verl(Westfalen. Die wollten von mir insgesamt 50,- Euro haben , die resultierten aus einen Kauf am 24.12. 2018, dabei war der " Grundbetrag"(statt mit 9,90,-) mit 12,65,- Euro angegeben.Ich ich fand nicht , per Sparkasse Belege, heraus was das sein konnte und ignorierte diese Forderung , sondern ging zur KRIPO in meinem Ort und erstattete Strafanzeige .6 Tage später erhielt ich erneut von diesem Unternehmen Post und jetzt stellte sich die Summe mit 87,- Euro schon dar. Die Kripo in Burgdorf hatte mir geraten , mich an die Verbraucher Beratung Niedrsachsen zu wenden, was ich tat.Hierbei erhielt ich interessannte , aufklärende Informationen, die mich dann veranlassten, mich mit der Sache, nun doch Persönlich , anzunehmen und nun Selbst zu erforschen, was ist das los um Aufklärung zu Leisten !Lange Rede kurzer Sinn: Ich kontaktierte INFO SCORE und Pay pal und konnte letztlich Beweisen, das ich nichts Falsch gemacht hatte. Offenbar hatte ein Häcker die Pers. Daten die er aus meinem PC geholt hatte diese Verwandt.Wir konnte uns einigen , ich bezahlte nun , per korregierter Daten die Lastschrift und auch INFO SCORE sttellte ihre Forderungen ein.Dabei war Hilfreich eine Vorlage der VZN die ich als Vorlage für ein Schreiben an INFOSCORE verwandte und die " Erfahrungen mit solchen Dingen umgesetzt hatte, in Text.-- Ich Schrieb dies hier auf, um Aufmerksam zu machen , Schützt Eure Daten. geht damit nicht schlampig um , besorgt euch ein Programm das Euch im Internet schützt . Ich konnte feststellen, das das was ich habe , Microsoft , dafür ungeeighnet erscheint, denn der Häcker konnte Zugriff trotz angeblich alles abgesichert, bekommen.Daher suche ich nun ein neues Schutzprogramm. Ich wende mich in der Hauptsache an die , die so wenig Ahnung mit EDV haben, wie ich .Wer sich auskennt mit EDV der benötigt diese Hinweise nicht !