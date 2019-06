Wegwurf von Lebensmittel und, ......

Welchen Vorschlag ich dazu zu machen habe, Lesen Sie bitte hier :

Ja schönen guten Tag Ich möchte gerne einen Verbesserungsvorschlag für Lebensmittelhandel machen. Wie festzustellen ist und beanstandet wird werden Lebensmittel die nicht den Standard ähm von aussehen und Qualität haben ähm in Einkaufszentren weggeschmissen auch Menschen dieser die eingekauft haben und zu Hause feststellen O da ist eine Stelle drin oder ein riss oder ein Stückchen faul die schmeißen das Weg dabei ist über die Hälfte von diesem von mir aus Tomate oder Apfel oder sonstige Frucht oder Gemüse noch verwendbar trotzdem wird es weggeschmissen. Ja diese lebensmittelkosten aber Von Anfang an bitte weggeschmissen werden den gleichen Geldbetrag und ich finde statt wegzuschmeißen direkt sollte man diese Lebensmittel in den Ständen lassen in den Ablagen den Auslagen und soll mal gucken ob Menschen die nicht so viel Geld haben sich diese Lebensmittel trotzdem in die Tüte packen und jetzt kommt mein Vorschlag Wer solche Lebensmittel trotzdem einpackt und sie mitnehmen will um sie zu Hause zu mindestens teilweise hör zu Essen oder zu verwenden Wer sollte diese Lebensmittel an der Kasse vorweisen Die Tüte aufmachen erzähl Therapie und die Fachkraft in dem laden wo das verkauft wird beurteilt dann ob das so ist also minderwertige Ware die aber noch zu verwenden ist und Wer sowas trotzdem kauft sollte dann einen Rabatt von 20 bis 25 Prozent bekommen direkt vor Ort ähnlich sollte das mit Lebensmittel die verpackt sind Joghurt oder weiß der Teufel was andere Sachen sein wie ein Haltbarkeits- Datum aufweisen und Lebensmittel die nur Noch 2 Tage ein auf Aufenthalts Datum haben wo man die verwenden sollte sollten ebenfalls an der Kasse vorgewiesen werden und diese sollten Ebenfalls 25 Prozent gemindert im Preis trotzdem verkauft werden anstatt sie eben wegzuwerfen ich finde Dies sind 2 Beispiele die kann man noch verfeinern die sind grobe Beispiele aber eben eine Idee und Ich glaube man sollte den Menschen die weniger Geld haben als reiche die immer gleich alles wegschmeißen oder gar nicht nehmen äh die Möglichkeit geben diese Lebensmittel trotzdem mitzunehmen zu verwenden dafür aber eben im Preis eine deutliche Reduzierung bekommen Jürgen rudert Ende Dieser Text ist mit einer Diktier Aps entstanden, ich habe nur gesprochen und der Computer hat geschrieben. Was dabei herausgekommen ist, sehen sie hier.Wie ich leider feststellen muss, funktioniert das Ganze nicht so wie es sein sollte.Traurig und beschähment, wozu bringt man dann eine Ap dafür ein ?