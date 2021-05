Stadtradeln Burgdorf - ADFC bietet wieder Radtouren an......

08.06.21 Hans Brandes Tel. 05136/7181

15.06.21 Wolfgang Grapentin, Tel. 05136/892276

22.06.21 Beate Rühmann, Tel. 05136/9204009

Der ADFC OG Burgdorf/Uetze startet in Burgdorf wieder mit den Feierabend-Radtouren:am 8.6.2021 um 18 Uhr am Spittaplatz.Aufgrund der Corona-Auflagen: Zwingend notwendig ist eine Anmeldung bei dem jeweiligen Tourenleiter (s.u.)Feierabend-Radtour amAlternativ unter Email: Burgdorf@adfc-hannover.deEvtl. sind noch Tages-Radtouren geplant. Diese werden kurzfristig auf der Homepage www.adfc-burgdorf-uetze.de veröffentlicht. Gleiche Bedingungen wie bei den Feierabend-Radtouren!!Jeder Teilnehmer muss sich auf der Lucca-App oder Corona-App einwählen, so dass keine Zettelwirtschaft entsteht.Mitradeln dürfen: vollständig Geimpfte (letzter Impftermin plus 14 Tage)*, vollständig Genesene* und max. 2 Radfahrende mit einem negativen Test (24 Stunden Gültigkeit).Muss ich den Impfausweis oder einen Nachweis dabei haben? Ja, da die Tourenleiter die Berechtigung prüfen.So regelt es die aktuelle Verordnung! Stand 18.05.2021* Für vollständig Geimpfte ist der Impfausweis das Dokument der Wahl oder eine etwaige Bescheinigung. Wichtig für sie ist, dass die vorgeschriebene 14-tägige Übergangszeit nach der zweiten Spritze vergangen ist. Wer mit dem Coronavirus infiziert war und inzwischen als genesen gilt, sollte ebenfalls einen Nachweis vorzeigen: Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Nach dem Ablauf von sechs Monaten verfällt jedoch der Genesenenstatus wieder.