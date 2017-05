Am 19.5. von 14 - 17 Uhr wird Daniel Rischbieter von der Stadt Burgdorf und der ADFC OG Burgdorf/Uetze vor dem Rathaus I zur Verfügung stehen und Informationen zur Aktion Stadtradeln geben.Wer sich also noch nicht sicher ist, sollte vorbeikommen!Außerdem gibt es die Möglichkeit an der Stadtradeln-Burgdorfwette teilzunehmen.Für Radler gibt es eine Überraschung!