SoVD-OV Burgdorf reist nach Frammersbach / Spessart

Nachdem alle Mitfahrer an den unterschiedlichen Haltepunkt in Ehlershausen, Otze und Burgdorf abgeholt waren, ging es auf der Autobahn vorbei an Kassel und Fulda zu unserem Hotel in Frammersbach. Selbstverständlich wurden unterwegs Pausen gemacht. Am Hotel angekommen, wurden wir bereits von der Hoteliers Familie erwartet. Diese sorgte nach der Begrüßung, den Hinweisen zur kostenlosen Hallenbad- und Saunanutzung sowie der Zimmerverteilung auch für den Gepäcktransfer in die Zimmer. Dann blieb genügend Zeit für eine kurze Erkundung des Ortes vor dem Abendessen.Der nächste Tag führte uns mit Reiseleitung durch den Spessart. Unter anderem sahen wir das aus den Filmen bekannte Spukschloss. Die Wallfahrtskirche Hessenthal mit der berühmten Beweinungsgruppe von Riemenschneider aus dem Jahr 1485 und weiteren historischen Schätzen war ein weiteres Ziel. Anschließend ging es nach Aschaffenburg. Eine Stadtbesichtigung mit dem Schloss Johannisburg, der ehemaligen Zweitresidenz der Mainzer Kurfürsten und Erzbischöfe und der Altstadt waren weitere Höhepunkte.Am dritten Tag besuchten wir Miltenberg. Die vor 1200 Jahren gegründete Stadt hat eine sehenswerte Altstadt und das berühmte „Schnatterloch“, heute ein Brunnen, an dem sich früher an Senke auf der Straße Wasser sammelte und Gänse anlockte die laut schnatterten. Weiter folgte eine Schifffahrt auf dem Main, die einen anderen Blick auf Miltenberg und der Umgebung ermöglichte. Zum Abschluss erlebten wir noch Wertheim auf einem kurzen Altstadtrundgang. Nach dem Abendessen folgte noch ein musikalischer Abend im Hotel.Am vierten Tag starteten wir vormittags zu einer Kutschfahrt durch den Spessartwald. Verteilt auf drei Kutschen ging es Abseits der Straßen durch den Wald mit Abstecher nach Hessen weiter zu einer deftigen Brotzeit unterwegs. Wieder zurück in Frammersbach blieb noch genügend Zeit um den Ort zu erkunden.Am nächsten Tag hatte sich das bisher gute Wetter verschlechtert. Im Nieselregen fuhren wir durch Würzburg zu unserem Ziel Rothenburg ob der Tauber. Hier hörte es auf zu nieseln, so dass die Stadtbesichtigung und die anschließende freie Zeit individuell bei trockenem Wetter genutzt werden konnte. Hier kann die Geschichte hautnah erlebet werden. Die Altstadt mit ihren historischen Gebäuden ist von einer Stadtmauer umgeben, aufgelockert durch Stadttore und Türmen. In der Altstadt gab es einiges zu erkunden, jeder konnte dort seine eigenen Neigungen nachgehen. Der Berggarten, das Puppen- und Spielzeugmuseum, das Reichsstadtmuseum und das mittelalterliche Kriminalmuseum mit einer Ausstellung alter Foltergeräte und dem angeschlossenen Rechtskundemuseum mit den uns merkwürdig erscheinenden Strafen und Erklärung einiger noch heute angewendeter Begriffe (jemanden einen Korb geben, Hutschnur…) sind einige Highlights in Rothenburg.Am letzten Tag, dem Tag der Abreise machten wir auf dem Heimweg noch einen Abstecher nach Bad Kissingen. Auch hier konnten wir die Innenstadt besichtigen – allerdings heute ohne Führung. Dennoch bekamen wir einen guten Eindruck des Ortes. Nach der Abfahrt aus Bad Kissingen fuhren wir in den norddeutschen Dauerregen. Der Verkehrsfunk warnte uns vor Staus in Niedersachsen mit ca. 90 Minuten Wartezeiten. Unser Busfahrer Martin Maihöfer reagierte darauf mit einem spontanen Abstecher über Bad Karlshafen entlang der Weser bis Holzminden und dann weiter bis Burgdorf.Alle Mitreisenden hatten einige erlebnisreiche und doch erholsame Tage in einem netten Kreis erlebt.Bilder: 1. Wallfahrtskirche Hessenthal 2. Das "Spukschloß" im Sprssart3. Schloss Johannisburg, Aschaffenburg 4. Stadtmauer in Rothenburg o.d. TauberFotos von Georg-Wilhelm Lewandrowski für den SoVD-OV Burgdorf