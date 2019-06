Schafft endlich die vielen Wahlen , in den kurzen Zeiträumen ab ...

und kümmert Euch endlich um die Aktiven ,

um die realen Probeme, die es gibt, statt um eure eigenen Machtziele

Wenn man die Wahlen alle um 3-4 Jahre verlängern würde, käme mehr dabei heraus, was der normale Bürger beurteilen könnte. Ausschließlich die des Bundespräsidenten ,sollten die Bundestags- und die Landtagswahlen, nur noch alle 7-8 Jahre stattfinden. Wie sich zeigt kann man tatsächlich, in der verlängerten Zeit, mehr Probleme bewältigen, nicht angehen , sondern real bewältigen, das dabei auch was heraus kommt!Dann hätte die Politik endlich mehr Zeit und Ruhe sich um die wirklichen Probleme in unserm Land zu kümmern und die Medien müssten sich andere Theman ausdenken, anstatt jeden 4. Tag eine LIVE Diskusssion auszustrahlen, wo es darum geht wer was will oder wer was nicht macht ( sogenannte Rechtfertigungs- LIVE Diskussionen) und , ob der oder die dort an der richtigen Stelle sitzt.Also weg mir der ständigen Wählerei !