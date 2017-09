Oktobermarkt: ADFC OG Burgdorf/Uetze dabei und bietet an.....

Burgdorf : Bürgerbüro |

Der ADFC OG Burdorf/Uetze bietet auf dem Oktobermarkt wieder eine Klebecodierung

für Fahrräder an.



Empfehlung: Wer nicht lange warten möchte, kann unter Tel. 05136 9204009 oder unter info (at)adfc-burgdorf.de einen Termin zu vereinbaren.

Oder Sie lassen Ihr Rad mit den Daten auf dem kostenlosen Fahrradparkplatz und holen es später codiert wieder ab.

Eigentumsnachweis ist vorzulegen,

Kosten: für ADFC-Mitglieder 3 €, Nichtmitglieder 6 € incl. Fahrradpass



Außerdem werden wir am Bürgerbüro noch einen Info-Stand und das Hannah-Lastenrad

in der Zeit ab 11 Uhr dabei haben.

An diesem Tag gibt es die Möglichkeit eine Einstiegsmitgliedschaft abzuschliessen (erste Jahr für 19,50 €).



Informieren Sie sich, was der ADFC OG Burgdorf/Uetze in den letzten Jahren alles für

den Radverkehr angeregt hat.



Kommen Sie mit dem Fahrrad nach Burgdorf!