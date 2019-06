"Fit wie ein Turnschuh.... ?" Auch durch "Easy- Fitness !"

Mit 71 Jahren tatsächlich noch nicht im Ruhestand !

Wer beginnt , mit 65 Jahren, sein Lebenswerk vollendet zu betrachten, der täuscht sich sehr. Denn dann beginnt ein neues Leben, das eines dann untätigen , eines Nichtsnutz, eines Langschläfers und eines Lustlosen, vor allem,in einem Familienclan eingebunden bleibt oder ist !Und wenn letzteres zutrifft, sollte man nicht auf das Pflegeheim warten, wo man sich Versorgen lässt oder Pflegen, sondern, wenn man noch einigermaßen Gesund ist, so schnell wie möglich sich in einem Trainingszentrum anmelden, die es mittlerweile um uns herum , in der Nahe befindet.Mein Fitness-Club ist " Easy - Fitness"! Auf dem ehemaligem Gelände vom Autohaus Haacke Burgdorf Ost! Dort ist der gesamte Bereich in einer offenen Hufeisenform aufgeteilt und in von Außen einsehbaren , hellen, gut belüftetem Bereich aufgeteilt. Wie sich herausgestellt hat, trainieren weibliche und männliche , ältere Menschen zwischen 50 und 80 vorwiegend morgens zwischen 9:30 Uhr und 12:30 Uhr. Statt jeden Tag "trübsal zu blasen" , sollte man 2 mal die Woche im Sommer und 3 mal die Woche im Winter mit genügend Zeit ( !!) , dort ein aufbauendes Fitness Training machen. Es hilft dem Kopf und dem Körper .Die Leichtigkeit des Seins, kommt zurück, als wäre man 50 ! Tatsache! Und um " rein zu kommen, ins Trainingprogramm , sollte man 5 - 6 mal sich von dem Sehr gut ausgebildeten , Jungen , Personal unterstützten lassen. Lassen sie sich ein Anfangsprogramm erstellen, ziehen sie es durch und dann stellen sie es sich selbst evtl. so zusammen , das sie weiter trainieren, vielfältig , alle Muskelgruppen. Und vergessen sie nicht : Ausdauer gehört , vor jeder Trainingseinheit dazu, evtl. auch ein Ausjoggen auf dem Laufband. Wenn Platz ist.Das Personal ist bereit auch außer eines Trainingsprogramms, Ihnen zu Helfen, Fragen sie nur nach und , Bitte, ---machen Sie dann auch das , was man ihnen vorschlägt,-- jedenfalls in den ersten 2- 3 Monaten . Sie werden überrascht sein , was aus ihren " doch Alten ; Körper, noch alles heraus zu holen ist . Wiederbelebung der Muskelgruppen muss das oberste Ziel sein, dabei helfen ihnen die Jungen Kräfte. Haben Sie Mut, kommen sie zu uns "Easy- Fitmess", es hilft sehr , sein neues Leben zu Leben. Warum ins Pflegeheim abdriften ?