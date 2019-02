Citroen Autohaus Treuthardt, Wasserleben/Wernigerode

Autoschlüssel verloren und nun ?

Es ist noch nicht lange her, da wollte ich , nach einer Harz tour im Schnee, mit meinem PKW aus Schierke wieder nach Hause Fahren. Kurz vor erreichen des Parkplatzes suchte ich meinen Schlüssel und erkannte , erschreckend, das die Seiten Tasche der Hose halb geschlossen war und , darin war mein Schlüssel.Tja, weg ! Was nun.So gelangte ich ,per ADAC Schlepper zum Autohaus Treuthardt im Harz und das ziemlich spät, nämlich erst um 17:57 Uhr ! Angekündigt per Handy durch den ADAC, hatte man uns noch erwartet. Ich befürchtete schon, das ich Übernachten müsste, weil eigentlich schon Feierabend war, doch der Chef des Autohauses Herr Treuthardt war noch da, zudem die Nette , freundliche Dame für den Geschäftsbereich. Ein kurzes Gespräch, den nichtcodierte Zweitschlüssel raus, ihm überreicht, dann schob er einen PC -Turm neben meinen Citroen C5 und begann alles anzuschließen und schließlich den Schlüssel für mein System zu Codieren. Nasch knapp 22 Minuten war alles Palletti, sagte er , wollen mal Starten, Und?Alles hatte gepasst, der Motor sprang sofort an und ich war Glücklich. Ein riesen Dank an Fa. Treuthardt , Citroen- Vertragswerkstatt in Wasserleben und dem Inhaber Herr Treuthardt , sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sowas hatte ich schon eine Ewigkeit nicht mehr erlebt, Hilfe wo es dringend nötig war , ohne Tamm Tamm . Tja , eben Citroen !Der Nächste Besuch war dann schon 4 Wochen später , vor eine Harztour, ich ließ eine Ersatzschlüssel Codieren und einen neuen Türzylinder einbauen, der etwas ausgeleiert, manchmal bei Auf- und Zuschließen, Probleme bereitet hatte. Auch das was Super , 1 Stunde und alles war Fertig, Dankeschön , Toll.Ich darf dieses Autohaus für Citroen Fahrer sehr empfehlen, denn dort bekommen sie nicht nur eine fachkundige Reparatur sondern auch eine sehr freundliche Betreuung durch das Personal.