BIT 2018 - Deine Zukunft beginnt jetzt! Berufsinformationstag an der BBS Burgdorf

BIT 2018 - Deine Zukunft beginnt jetzt!



alle Infos zum BIT hier:

https://www.bbs-burgdorf.de/…

Liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr verehrte Besucherinnen und Besucher,



als Schulleiter der BBS Burgdorf würde ich mich freuen, Sie am

8. November 2018 zu unserem Berufsinformationstag (BIT) in

den Räumen unseres Standortes am Berliner Ring 28 begrüßen

zu können.



Wir haben für Sie gemeinsam mit unserem Partner Ausbildung

im Verbund pro regio e.V./KAUSA Servicestelle Region Hannover

eine interessante Ausstellung und Präsentation unserer

Bildungsangebote vorbereitet und freuen uns darauf, diese zeigen und darstellen zu können. Anhand praktischer Tätigkeiten, Arbeitsproben und Produkte wollen wir Ihnen die Berufsausbildungen und Vollzeitbildungsgänge näher bringen.



Dazu bieten wir Ihnen die Gelegenheit, die verschiedenen Vertreter unserer

Bildungsangebote kennen zu lernen, um Antworten zu offenen Fragen aus erster Hand zu erhalten. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Firmenvertretern (Ausbilder und Auszubildende), mit Lehrkräften und Schülerinnen / Schülern der verschiedenen Schulformen zu sprechen sowie mit Vertretern der Kammern (Handwerk / Industrie) direkt in Kontakt zu treten.



Scouts werden Sie auf verschiedenen Touren durch unsere Werkstätten, Labore und Unterrichtsräume begleiten und es stehen Kolleginnen und Kollegen für individuelle Beratungen zur Verfügung.



Ich hoffe, Sie machen von unserem Angebot vielfältigen Gebrauch. Meine Kolleginnen und Kollegen sowie alle Beteiligten an der Veranstaltung freuen sich auf Ihren Besuch.



Reiner Behrend

Schulleiter



alle Infos auch über:



Yvonne Salewski

Ausbildung im Verbund

pro regio e. V.



Praklastraße 1

31311 Uetze

Tel.: 05173 / 92 590-00

Fax: 05173 / 92 590-20

Mail: info(at)proregioev.de