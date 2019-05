Auf geht’s zum STADTRADELN 2019! Jeder Kilometer zählt......

Das STADTRADELN 2019 ist am 1. Mai gestartet! Bis einschließlich September läuft der Wettbewerb um den Titel „Fahrradaktivste Kommune“. Unterstütze deine Stadt, Gemeinde oder deinen Landkreis/Region und tritt 21 Tage in die Pedale! Die Region Hannover hat in den letzten Jahren deutschlandweit den ersten Platz belegt. Das wollen wir in der Zeit vom 19.5. bis 8.6. wiederholen.Anmeldungen für Burgdorf unter www.stadtradeln.de/burgdorf und Uetze unter www.stadtradeln.de/Uetze Wer bereits in den Vorjahren teilgenommen hat kann sich unter seinen persönlichen Daten wieder anmelden und muss nur das Team auswählen bzw. ein Team anlegen. Auch über die Stadtradeln App möglich. Unsere Kommunalpolitiker sind auch wieder gefordert für die Kommune ein Hannah-Lastenrad im Werte von ca. 5000 € zu erradeln!Gezählt werden alle geradelten Kilometer, ob privat, beruflich oder auch im Urlaub. Auch wer keinen Internetzugang oder eine App zur Verfügung hat, kann mitmachen. Die Stadtradeln-Koordinatoren stehen zur Verfügung um die geradelten Kilometer 1 x wöchentlich einzutragen.Touren während des Zeitraumes vom 19.5. bis 8.6.2019 werden vom ADFC Ortsgruppe Burgdorf/Uetze folgende angeboten:19.05. Auftaktveranstaltung „Stadtradeln“ Sternfahrt nach Hannover:Die Uetzer starten 7.30 Uhr auf Hindenburgplatz (Zustiegsmöglichkeiten: Altmerdingsen, Ecke Schilfbruch ca. 7.50 Uhr/Hänigsen, Heimatlandweg/Breitenkampstraße ca. 8.05 Uhr/Dachtmissen, Salzstraße/Ampel ca. 8.20 Uhr/Sorgensen, Abzweig Sorgenser Mühle ca. 8.35 Uhr), die Burgdorfer pünktlich um 9:00 Uhr auf dem Spittaplatz. Ab Altwarmbüchen dann weiter unter Polizeibegleitung mit weiteren Gruppen nach Hannover. Mehr dazu unter: https://fahrradsternfahrt-hannover.de/touren/ Burgdorf (Start jeweils Spittaplatz - falls nichts anderes angegeben):Jeden Dienstag unsere Feierabend-Radtouren – Start: 18.00 Uhr25.05. Wolfs-Radtour mit Anmeldung bei Tourenleiter Wolfgang Grapentin Tel. 05136/892276. Start: 7 Uhr Bahnhof Burgdorf, ca. 80 km, mit Einkehr, Hin- und Rückfahrt mit der Bahn (Kosten Nds.Ticket), Selbstverpflegung sollte mitgenommen werden. Es ist noch möglich sich auf die Warteliste setzen zu lassen.31.05. Gifhorner Moor mit einer Fahrt der Moorbahn incl. Führung mit Anmeldung bei Tourenleiter Wilfried Stürmer-Bortfeldt unter Tel. 05136/892293 – Start: 8 Uhr, ca. 70 km, Kosten für Moorbahn und Rückfahrt per Bahn02.06. Familien-Rallye für Eltern bzw. Großeltern mit Kindern/EnkelWann: 2.6.2019 (mit Anmeldung bis 30.5.2019 unter Tel. 05136 9204009)Start der Teams: Ab 11 Uhr - Spittaplatz Burgdorfca. 11 km, auch für kleinere Kinder geeignet (Spielmöglichkeiten)Auf der Route erwarten euch viele Überraschungen und Abenteuer. Für die Teilnehmer winken kleine Preise (je nach erreichter Punktzahl).06.06. Radtour zum Spargelessen nach Fuhrberg mit Anmeldung bis 3.6. bei Tourenleitung Beate Rühmann unter Tel. 05136/9204009, Start: 9.30, ca. 50 km,08.06. Abschluss-Radtour „Stadtradeln“ noch ein paar Kilometer..... ==> Start: 13 Uhr SpittaplatzUetze: (Start jeweils Hindenburgplatz):23.05. Nachmittags-Radtour, Start: 14 Uhr01.06. Die Uetzer radeln nach Celle (an der Aller entlang zur Pfennigbrücke und zum Markt), Start: 9.30 Uhr06.06. Feierabend-Radtour, Start: 18 Uhr