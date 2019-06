Anonym in Myheimat ... , was soll denn das ?

Warum stellen, zu viele , Bürger- Reporter von Myheimat, eigentlich nicht ein Bild , als Profil ,von Euch, ein?

Wovor habt ihr Angst? Verfolgung? Angriffe von Andersdenkenden? Oder vor Euch selbst?

Sollte doch Jeder ruhig Sehen können wer das ist , der da als Bürgerreporter schreibt oder Bilder einstellt, worüber sich die meisten freuen. Ich denke ihr habt Angst vor denen die Euch begegnen und euch dann sagen, da schau, der , was der für einen Schwachsinn eingestellt hatte….?Irgendwas muss Euch doch Angst machen? Oder ist es Deutschland Selbst, wo ihr eure Freizügigkeit eure Meinungsfreiheit und Menschenwürde verletzt sehrt, wenn ihr das macht?Ich Denke es wäre doch schön, wenn man sich mal begegnet und gleich sagen kann, hallo Dich kenne ich doch aus Myheimat ! Wie geht es denn so und ins Gespräch kommt.Mit einem Hündchen im Bild, als Profil…. Also ich weiß nicht!Diese Heimlichtuerei.. schrecklich !Steht zu dem was ihr einstellt und lasst das Fernglas weg oder dien Kopfhörer oder eben das Hündchen und zeigt Euch.