Aktion Stadtradeln: Velo City Night in Burgdorf

Am 17.06.2017 um 20 Uhr startet erstmals in Burgdorf die beliebte Velo City Night.Seit einigen Jahren begeistert Velo City Night in Hannover die Radfahrer.Bis zu 2.000 Radfahrer sind dabei, wenn die Polizei abends die Straßen für die Radfahrer sperrt.Die Region Hannover hat uns gebeten im Rahmen des aktuell laufenden Wettbewerbs STADTRADELN als (sozusagen) Abschlussevent für den diesjährigen Wettbewerb eine Velo City Night in der Region zu veranstalten.Am 17.06.2017 ist es soweit. Wir starten vom Spittaplatz eine 23km lange Radrunde.Begleitet werden wir dabei von Kräften der Polizei, die für uns die Strecke sperrt.Außerdem begleitet uns ein Musikfahrzeug an der Spitze des Feldes und sorgt für Stimmung unter den Radfahrern.Hannoveraner, die sich auf den Weg nach Burgdorf machen wollen, treffen sich um 18 Uhr am Park&Ride Parkplatz beim HDI Gelände an der Podbielskistrasse.Unser Programm am Spittaplatz startet schon um 17 Uhr.- ein kostenloser Fahrradcheck in Kooperation mit Fahrrad Schiwy- ein Slow Cycle Contest mit tollen Preisen- Stadtradeln Infostand- Testparcours mit neuesten Rädern- Ausstellung von historischen Rädern der Radfahrgalerie- Gewinnspiele mit vielen PreisenAlle Burgdorfer sind eingeladen bei dieser einmaligen Radtour dabei zu sein.Die Teilnahme bei Velo City Night kostet 2.- Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.Ein Erfrischungsgetränk zum Pausenstopp auf dem Erlebnishof Lahmann ist inklusive.Alle weiteren Infos zur Radtour unter: http://www.velocitynight.de/velo-city-night/