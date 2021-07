ADFC OG Burgdorf/Uetze bietet wieder Radtouren an.....

Der ADFC organisiert für Burgdorf und Uetze wieder Fahrradausfahrten. Ein Heft mit den Terminen der Radtouren wird es vorerst aber nicht geben – wegen der Corona-Pandemie sei eine Planung nur kurzfristig möglich.Wegen der Corona-Pandemie hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) seine Aktivitäten in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt, nun aber will die Ortsgruppe Burgdorf/Uetze neu durchstarten. Neben den seit Juni wieder während des Stadtradelns stattfindenden Feierabend-Radtouren==> Burgdorf: jeden Dienstag - 18 Uhr - Spittaplatz;==> Uetze: Jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat: Feierabend-Radtouren, Start: 18 Uhrjeden 2. und 4. Donnerstag im Monat: Nachmittags-Radtouren, Start: 14 Uhr)soll es jetzt für Burgdorf auch Tages-Radtouren geben.Touren werden im Internet angekündigtEs kann in diesen unsicheren Zeiten keine langfristigen Planungen geben, die in einem Heft zusammengestellt werden.Kurzfristig anberaumte Touren werden deswegen auf www.adfc-burgdorf-uetze.de veröffentlicht.Das Hannah-Lastenrad steht bis Mitte August weiterhin in Burgdorf!