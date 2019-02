wir Kinder des Allerhöchsten

Erzabtei BeuronFÜRBITTENWir bitten Christus. der uns in sein Volk berufen hat:Lass die Kirche unter den Völkern ein wirksames Zeichen deiner Wahrheit und Liebe sein.A.: Herr, erhöre unser Gebet.Überwinde Streit, und stifte Frieden unter Feinden.Erhalte allen, die von einer Not bedrängt werden, Mut und Zuversicht.Gib uns Treue zu deiner Botschaft.Allmächtiger Gott, du hast uns aus der Finsternis in dein Licht gerufen. Lass uns als Kinder des Lichtes leben durch Christus, unseren Herrn. A.: Amen.Wie kann man als Kinder des Lichts, d.h. Kinder Gottes des Allerhöchsten, die Wahrheit Gottes bezeugen? Durch Beten. Dann durch ein Leben mit Zuneigung zum Nächsten, mit Vergeben, mit Bezeugen des Gottes des Lebens, der Wahrheit, des wahrhaftigen Heils -damit der Nächste seinen Weg sucht mit seinem Gott -- wohl nicht durch lautes Getöse, durch rücksichtsloses Auftreten und Raum-Greifen …Lernen wir zu beten, Gottesfurcht zu leben, das Heilige zu achten und wertzuschätzen …Amen .