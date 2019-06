Wegwurf von Lebensmitteln,

ein Computerprogramm funkioniert nicht

Verehrte Leser und Leserinnen,Heute morgen habe ich mir das alles davon , noch einmal durchgelesen und dabei (wie schon nach dem Einstellen) festgestellt, das das Programm , was ich zum Schreiben benutzt hatte dafür , nicht so funktioniert , wie ich es erwartet hatte.Heute fiel mir besonders auf, die Verstümmelung von Texten; z. B. " ähm" , das ist eine Sprachpause, wo ich beim Diktat eine kleine Genkpause einlegte..., und anderes mehr.Ich habe diesen Bericht so drin gelassen um aufzuzeigen , wie manche Techniken eben nicht funktionieren.Ich habe dies Aps wieder entfernt.Und wie Ihr Lesen könnt, den gesamten Bericht gelöscht. Wollte Euch das nicht mehr zumuten.