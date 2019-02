The Lord sagt… Warnt sie vor Mir…Jene, die Meine Briefe & Mein Wort darin verachten3. November 2009 – Von Dem Herrn, Unserem Gott und Erlöser – Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all Jene, die Der Herr sendet und für all Jene, die Ohren haben und hören – Betreffend den Kirchen der MenschenDas sagt Der Herr zu Seinen Dienern, zu Jenen, die in die Schlacht gesendet werden, Meine Hirten, die Ich eingesetzt habe und errichten werde, Jene, die die Wilden Meiner Herde hüten und Meinen Weg vor Mir bereiten sollen…Meine Söhne, korrigiert sie scharf und warnt sie vor Mir, lasst die Trennung abgeschlossen werden, lasst sie deutlich werden. Denn so wie ICH BIN, sagt Der Herr euer Gott, so werde Ich sein und so bin Ich immer gewesen. Ich kann nicht wegbewegt werden und auch Meine Diener nicht. Ich bin Der Herr.Deshalb warnt sie vor Mir sagt Der Herr. Denn Alle, die Meine Briefe hassen und Meine Worte, die in diesen Bänden geschrieben wurden, verachten und auch Meine Korrektur ablehnen, sie Alle kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen den Herrn, ihren Gott. Ja bis zum Beschmutzen Meines Namen’s, während sie in ihrem arroganten Einvernehmen zusammen stehen.Denn im Namen des Stolzes halten sie an jeder verdorbenen Tradition ihrer Vorväter fest, während sie jedem täuschenden Wind und jeder täuschenden Lehre folgen, die ihre Ohren kitzelt, die Ich aber hasse…Ihre Werke sind abscheulich für Mich! Ich verabscheue ihren Anblick!… Ich kann die Wege dieser Menschen nicht länger ertragen! Noch werde Ich sie länger hören!Noch einmal sage Ich, warnt sie vor Mir… Ob sie es hören wollen oder ob sie es unterlassen, macht Mein Wort bekannt. Schlagt rasch zu mit dem Schwert, das Ich euch gegeben habe, denn das Wort Des Herrn ist in der Tat schnell, mächtig und sehr scharf und durch dieses Schwert sollen die Völkerscharen getrennt werden. Schaut, sie haben sich schon selbst geteilt, entsprechend dem, was in ihren Herzen lebt. Denn sie haben sich auf die Seite der Menschen und des Verführer’s geschlagen, da sie die Korrektur Des Herrn ablehnen und jene Wahrheiten, die in den Augen Aller offensichtlich sind, die Mich kennen und in denen Ich wohne.Deshalb werde Ich diesen Kontroversen nicht mehr länger zuhören, die von den Lippen Jener, die sich selbst Christen nennen, vorgetragen werden… Jene, die inmitten all dieser weltlichen Kirchen der Menschen verweilen, deren Lehren und Traditionen Ich hasse. Ich werde ihre verdorbenen Streitereien nicht mehr dulden, denn sie kämpfen gegen Mich. Ich werde ihnen den Rücken zudrehen und nicht die Vorderseite. Ich werde Mein Gesicht vor ihnen verbergen, denn Ich kenne sie nicht… Gesetzlose Menschen, Verbreiter von Lügen und falsche Zeugen und sie hören nicht auf, Meinen Namen und Meine Herrlichkeit zu beschmutzen!Deshalb werden sie trostlos und verlassen sein, sie werden allein an jenem Ort stehen, von welchem sie sagten, dass sie niemals dort stehen würden… Läuterung und Der Tag Des Herrn…Ein Tag der Erniedrigung und grosser Demütigung, der Tag, an welchem die wirklich Reumütigen hochgehoben werden… Ein Tag der Verwirrung und Fassungslosigkeit und vieler Tränen, ein Tag voll drückender Sorgen und Zähneklappern.Denn Ich muss Korrektur anbringen und das Urteil übermitteln oder wie soll Ich sie sammeln? Deshalb wird Gebrochenheit ihr Begleiter sein am Tag Des Zornes Gottes. Denn Mein Zorn wird nicht von ihnen abgewendet werden, bis sie sagen… ‚Gesegnet sind die Füsse Jener, die Der Herr sendet, denn sie haben eine Botschaft von Gott empfangen. Wir werden ihre Reden beherzigen und jede ihrer Verkündungen aufmerksam beachten… Herr, wir tun Busse in Staub und Asche.‘Ich bin Der Herr. Und wenn Ich auch verletze, Ich werde gewiss heilen und obwohl Ich ein strenges Urteil ausgiesse, werde Ich auch barmherzig sein und wenn Ich auch bedränge, werde Ich auch entlasten und trösten. Denn Alle, die bestimmt sind für die Gefangenschaft, werden in die Gefangenschaft gehen, aber Ich werde sie erretten, ja Alle, die den Namen des Herrn anrufen an jenem Tag. Und obwohl Viele erniedrigt werden, ja in die Tiefen der Dunkelheit und Verzweiflung…Schaut, aus den Tiefen werde Ich sie hochheben, sogar hoch über die Himmel! Auch aus der Asche werde Ich sie herausführen und sie werden Mir vollkommenes Lob darbringen in der Stiftshütte Meiner Herrlichkeit!Und so ist es erfüllt und wird auch geschehen… Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die ersten Teilhaber der Herrlichkeit sein… Doch Alle werden errettet werden, entsprechend der Zahl, die Der Herr rufen wird.