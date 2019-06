vertretet Eure eignen Interesse , öffentlich !

Wenn man nicht mehr seine eigenen Interessen vertritt ,



sich einfach anpasst, dann hat dieser Staat verloren,



eine laxse Einstellung zeigen

Denn nur wer auch seine Interesse einbringt, kann Veränderungen schaffen, die notwendig sind! Und sonst hätten ( in einigen Bereichen schon!), sogenannte Despoten ,dann leichtes Spiel!Allein deshalb melde ich meine Interessen an, verteidige sie auch gegen rücksichtslose Despoten und , leider, muss ich dann mit einer Herabwürdigung , einer Diskriminierung Leben. Jedenfalls eine Zeit lang. Ich tue das nicht gern, doch ich gebe auch möglichst wenig von meinen Interessen auf, weil sie auch die Gesellschaft benötigt und nicht verschwinden dürfen,Äußerungen die sich eingebürgert haben und„“ Alles „ ist Gut !„ ,- Redner,der Politik und Abteilungsleiter, in einigen Sportvereinen, die sich alleinige Macht sichern wollen.Lieber Bürger in den Städten, traut Euch doch bitte das vorzutragen was ihr möchtet. Vertretet das auch allein, gegen Sonstige , die das in Abrede stellen und Euch für Dumm Verkaufen! Lasst Euch nicht alles mehr gefallen, treten Sozialen Medien, wie Myheimat, bei, uns vertretet auch dort Eure Interessen,(nicht nur durch Fotos!), sondern so, wie ich das tut, obwohl man immer einige Oberlehrer dabei hat, die das alles kaputt Reden und kaputt Kommentieren. Auch gegen deren Widerstand, geht in die Öffentlichkeit !Wie kommt es denn zur Fehlpolitik fast überall?Weil die meisten sich zurück ziehen, kein Wort mehr sagen , alles akzeptieren und die Politik dann sagt , wieso wenn ihr nichts sagt, woher sollen wir das den Wissen?( traurige Wahrheit eines Politikers, der nicht mehr weiß ,was in seiner Gemeinde für Interessen sind) , warum ist das wohl so ?Ja weil keiner „ das Maul „ mehr aufmacht, entschuldigt bitte diese drastische Darstellung und, dann, könnt ihr Euch auch hinterher nicht beklagen.Einfach nicht zur Wahl gehen, ist ja auch keine Problemlösung!Also ran, in Myheimat, macht den Mund auf aber vergesst nicht, es gibt immer einige die Euch belehren und herabwürdigen wollen.