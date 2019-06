Verkehrssicherheit, in Teilen Burgdorfs, kein Thema ?

Städtische(Stadt Burgdorf) Ignoranz und Regions-(Hannover) Ignoranz!

Was bedeutet eigentlich Sicherheit im Allgemeinen Straßenverkehr ?





Also Unmengen an Bewegungen , di

Oder

Gleichheit vor dem Gesetz schaffen ! Gerechtigkeit !

Wer im Bereich Kleiner Brückendamm wohnt, weiß um diese Dinge, Die meisten Schweigen aber. Warum eigentlich, denn deren Sicherheit ist doch auch gefährdet?Dieser Brückendamm ist oft zu einer Raser oder Beschleunigungs- Strecke für Motorräder oder PKWs geworden, zwischen Kreisel Südost und Markt Str.( bzw. Pyramide( wo die Mädels draußen sitzen…)Schon mehrfach wurde angeregt hier die Geschwindigkeit auf 20 KM/H zu reduzieren und Geschwindigkeitskontrollen zu machen, doch es scheint Niemanden im Rat dieser Stadt zu interessieren wenn Menschen getötet werden, bei einem Unfall ? Ignoranz Pur !In einzelnen Gesprächen in dieser Hinsicht, u. a. auch---, wurde festgestellt, das Massen an Rasern hier sich herum treiben, weil sie Wissen, hier kontrolliert Niemand( hier ist ein Rechtsfreier Raum entstanden und wird genutzt!) und die Mädels sitzen auf der Terrasse der Pyramide , wenn sie angerast kommen.Die Gefährdungen werden entweder unterschätzt oder ignoriert, durch Stadt und, die Region Hannover, letztlich die wohl für die Sicherheit auf dieser Straße( Hauptverkehrsstraße Süd-Nord,) ist.Wir und das sind einige Nachbarn hier , fragen sich, warum wurde nur die Immenser Straße mit Tempo 30 versehen, anstatt dies auf die Uetzer Str., (östl. Teil) sowie Kleiner Brückendamm , auszuweiten? Offensichtlich hat eine in Augenscheinnahme hier gar nicht stattgefunden? Toi, Toi , Toi, noch wurde hier Niemand getötet oder schwer verletzt, noch nicht.An den Kleinen Brückendamm grenzen 6 Ein- und Ausfahrten der Hausbewohner, insgesamt ca. 14 Fahrzeuge , fast täglich. Dann gibt es den Pferdemarkt ( Parkplatz ) sowie die Aus – und Einfahrt in den Schützenplatz.Gerade deshalb ist die Gefahr eines tödlichen Unfalles , per Motorrad RASER unserer Meinung nach ziemlich hoch. Zudem gibt es an der Aue eine Fußgänger und Radfahrer Ampel, doch schon oft wurde und wird Rot ignoriert. Mal noch schnell rüber………..Auch der Zugang zum Reiter Stadion liegt hier und der Zugang für die Abgabe des Leerguts in Container,Aus- und Einfahrt für Gäste der Pyramidee es dringend erforderlich machen, das hier der Straßenverkehr langsam entlang geführt wird.Trotz Hauptstraßen Charakter!Dafür ist hier mind. Tempo 30 Zone, besser wäre, wie in der Markt Str., eine Tempo 20- Zone. Durchgehend bis Abfahrt Sorgenser Straße ! Es ist für mich und andere unerklärlich das das nicht passiert ist und auch weiterhin nicht passieren soll.Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen , weil es wirklich unendliche Raserei gibt , sollte kurz vor der Auebrücke ein Blitzgerät aufgestellt werden und auf der Gegenüberliegenden Seite ebenfalls , Synchron geschaltet, laufend, um Motorrad- Raser zu erwischen , weil die , dummerweise kein KZ vor tragen sondern nur Rückwärts.man müsste die Straßen Verkehrszulassungs- Ordnung verändern, in den Motorrad Fahrern ein KZ vorn aufgelastet wird, das man auch auf 20 m Entfernung entziffern kann und, senkrecht angebracht werden muss.Zudem muss das Bußgeld, in großem Maße, angehoben werden für die, die sich nicht daran halten. Punkte und Fahrverbote sollte das ergänzen, ähnlich , wie man es bei PKW Fahrende macht !So bekommt man das Ganze Ausmaß hier wieder!, in der Griff und schreckt ab.Tut man das nicht, wird weiterhin die Nachtruhe gestört, unnötiger übertriebener Lärm produziert und der Raserei Totrund Tür geöffnet mit Horror Gefährdungen.