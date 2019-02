16 Feb 2019Ps 904 Denn tausend Jahre sind für dichwie der Tag, der gestern vergangen istwie eine Wache in der Nacht.Unsere Zeit-Einteilung klammert sich an den Gang der Sonne und des Mondes. Zugleich bedenken wir bitte, dass für Gott gänzlich anderes gilt, nämlich KEINE Zeit in unserem Sinn. Deshalb dürfen wir im Gebet, in Kontemplation die Gegenwart Seines Heils, d.h. Seine uneingeschränkte Liebe, erfahren, und daraus leben ......... contemplatio ......