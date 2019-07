Unmengen an Gleichgültigen! Und Ungleichheiten vor dem Gesetz!

Massen an Radlern biegen , urplötzlich ,

auf den Zebrastreifen ein und fahren Autofahrern vor die Karre.



Ungleichheit vor dem Gesetz nennt man sowas

Ohne vorher wenigstens den Arm raus zu halten, das jeder erkennt, der verändert seine Fahrtrichtung. Dieses Fehlverhalten ist entweder grob fahrlässig oder die eines psychisch Kranken.Daher meine Frage: Sollten es nicht auch einen Führerschein für Radler geben?Wer sich so verhält wie die Seniorentruppe ADFC , der kürzlich eine Radtour machte und dabei mehrfach , grob fahrlässig oder gar vorsätzlich (?) , in Massen, die Straßenverkehrsordnung missachtetet, die müssen vergessen haben ndas es eine Straßen Verkehrsordnung gibt!Wenn ein PKW Fahrender das Handy nur in die Hand nimmt, so dass es von Außen gesehen werden kann und ein „ständig wachsamer Polizist“ in einem Fahrzeug, ín der Nähe ist, wird dieser angebliche Handyverstoß Eiskalt und Rücksichtslos mit einem Bußgeld geahndet. Ähnlich bei vergessen , den Gurt anzulegen !!Da kann der Handyhalter 10 mal erklären, er habe gar nicht telefoniert , er hielt das Handy nur in der Hand.Die Radler hingegen können hier , ähnlich wie die Motorrad Fahrenden, machen ,was sie wollen , es interessiert keinen Polizisten, oder doch ?, uns wenn man so was tagtäglich miterlebt , wurde es schon peinlich für diesen „Rechtsstaat (?) !“ , der Gesetze erlassen hat , die er nicht kontrolliert. Wenn es Motorradfahrende , wenn es Radfahrende, wenn es Motorrollerfahrende sind. Nein , man kontrolliert, grundsätzlich , nur PKW Fahrende, auch weil man das Nummernschild, vorn oder Hinten sehen kann und den Halter danach aufspüren kann, falls der sich mal auf die Socken macht und abhaut.Bei Motorrad , beim Rad, beim Motorroller gibt es keine 2 Kennzeichen , bei Radlern nicht mal eines, und schwupp sind die weg.Ungleich vor dem Gesetz , überall... in diesen Dingen !Muss sich hier nicht dringend was verändern, damit der Rechtsstaat wieder glaubhaft wird ? Ich mein Ja , muss !!