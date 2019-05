Trump, als" Mohamed Ali, der Politik!"

Klima Krise ? , No, sagen Kinder, es ist schon ein Notstand !

Trump lacht sich fast kaputt…



Trump ist der, seit Hitler, einzige Präsident ist,eine Weltkrise ausgelöst hat, Kriege anzettelt und mit totaler Vernichtung droht !Letzteres hat nicht mal Hitler gemacht. Sondern er ist einfach auf Angriff gegangen.Jetzt sind Kinder in den Medien und werden wahrgenommen und deren Aussagen werden plötzlich , ernsthaft (?) diskutiert und viele reden drüber.Kinder sind Trump völlig egal. Es sei denn , es sind seine, aus dem Clan Trump !Trump ist nur da für seine Unternehmen und dafür, das er sich „ als Mohamed Ali der Politik „ präsentieren kann, was er gerne tut. Trump lebt nur noch 10 oder vielleicht 15 Jahre, was interessiert ihn, nach seinem Tod, dann das Weltklima, die Zerstörung der Umwelt, Kriege die geführt werden.Nichts !Er kommt mir vor wie ein Rocker-König, die sollen ja ähnlich agieren! Er nimmt sich , was er braucht und was er will…., wer im Wege steht wird weggeschuppst oder nach Rückwärts geschoben, seine Finanzen werden verschwiegen, so kann er Multi Milliarden dealen mit der Waffenindustrie.Es wird Zeit das dieser Mensch von der politischen Bildfläche verschwindet!Am Besten per Urteil des höchsten Gerichts in den USA!