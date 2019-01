Sorge um die Kleinen

Evangelium(Erzabtei Beuron)Mt 18, 1-51In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte?2Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte3und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.4Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte.5Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.Christus wünscht unser Herz für die Kleinen …… contemplatio …