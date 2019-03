So sieht es derzeit aus.... DammgartenStr/Ecke Schwarzer Herzog

Die Hauptverbindung im Wassersystem für Südwest Burgdorf (1,20 m Rohr Durchmesser) wird, sobald der Beton fest geworden ist, mit dem Eisenrohr( das entfernt wird) ausgetauscht. Danach wird zugeschüttet und alles wieder eingeebnet.

So die Auskunft.Nach Süd wird weiter am Erneuerungsprozess der Rohrleitungen gearbeitet. De Anwohner müssen noch mit viel "Ärger " rechnen.. Immenser Str. !!. Wie weit das dann gebaut wird? Verdacht, die gesamte Immenser Str,. wird im Untergrund dann erneuert, nach und nach. Dann soll die Fahrbahn umgebaut und auch erneuert werden, Das nimmt sicher noch 2 - 3 Jahre Zeit in Anspruch.