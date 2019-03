Seele Christi heilige

beten wir füreinander ... gib Segen o HERRDas Anima Christi GebetLat.:Anima Christi, sanctifica me.Corpus Christi, salva me.Sanguis Christi, inebria me.Aqua lateris Christi, lava me.Passio Christi, conforta me.O bone Jesu, exaudi me.Intra tua vulnera absconde me.Ne permittas me separari a te.Ab hoste maligno defende me.In hora mortis meae voca me.Et iube me venire ad te,1)Ut cum Sanctis tuis laudem te.In saecula saeculorum. Amen.Dies ist eines der tiefsten Herzens- und Seelen-Gebete.Möglichst mit dem Herzen zu beten, nicht mit Gedanken ...In unserer brisanten Epoche 2019 sehr sehr dringlich ......... contemplatio ......